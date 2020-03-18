Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Группа Little Big, которая должна была представить Россию на «Евровидении», прокомментировала отмену конкурса из-за пандемии коронавируса. Пост на эту тему появился в их официальном Instagram-аккаунте.

Материалы по теме Победный кринж Песня Little Big для «Евровидения» стала хитом за одну ночь. С кем они соревнуются? «Евровидение» отменили из-за пандемии коронавируса Россию на конкурсе должна была представить группа Little Big, у которой были все шансы победить

Музыканты назвали правильным решение организаторов фестиваля. «С момента объявления нас участниками конкурса мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей. Спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу!» — говорится в публикации.

Об отмене «Евровидения» стало известно ранее в среду. Конкурс должен был пройти в Роттердаме в середине мая, однако в Европейском вещательном союзе заявили, что распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить провести песенное соревнование.

2 марта было объявлено, что от России на «Евровидение» поедут Little Big. 12 марта музыканты выпустили клип на песню Uno, которая должна была прозвучать на конкурсе. Видео оказалось самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных клипов и на момент написания заметки собрало более 33 миллионов просмотров.

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