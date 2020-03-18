Сергей Лазарев отреагировал на отмену «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев в Instagram-stories отреагировал на отмену «Евровидения» из-за пандемии коронавируса.
Артист заявил, что шокирован этим событием. По его словам, он надеялся, что организаторы фестиваля придумают, как решить вопрос, и, например, решат провести конкурс без зрителей. «Конечно, аудитория на арене важна для эмоций, но большинство смотрит "Евровидение" именно по телевизору. Тем не менее, сегодня решили конкурс отменить в этом году», — отметил исполнитель.
Лазарев призвал своих подписчиков следить за здоровьем, не отчаиваться и собрать позитивную энергетику в кулак. Он заявил, что «впереди нас ждет еще очень много всего интересного».
В начале марта Лазарев, дважды представлявший Россию на «Евровидении», прокомментировал новость об отправке рейв-группы Little Big на этот музыкальный конкурс. «Думаю, они отлично зажгут, так как все их творчество сделано драйвово и с юмором», — сказал он.
Об отмене «Евровидения» стало известно ранее в среду. В обращении Европейского вещательного союза, организаторов мероприятия, говорилось, что распространение коронавируса по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить провести песенное соревнование. Организаторы подчеркнули, что рассматривали различные варианты проведения конкурса, однако его решили отложить до 2021 года.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения