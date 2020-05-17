Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса

Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская высказались об отмене «Евровидения-2020». Об этом они заявили в ходе онлайн-шоу «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light), которое прошло вместо финала песенного конкурса.

«Мы сожалеем о ситуации с пандемией, но мы верим, что это станет большим шагом к объединению мира и концепция национальностей уступит место концепции человечности», — сказал Прусикин. Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки»

Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020». Их клип на песню Uno набрал на видеохостинге YouTube более 95 миллионов просмотров, заняв по этому неофициальному показателю первое место.

Ранее 17 мая организаторы «Евровидения» сообщили, что в 2021 году шоу пройдет в концертном зале Ahoy нидерландского Роттердама.

Об отмене «Евровидения» в этом году стало известно 18 марта. Конкурс должен был пройти в Роттердаме в середине мая, однако в Европейском вещательном союзе заявили, что распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить провести песенное соревнование. Группа Little Big, которая должна была представить Россию на конкурсе, поддержала решение об отмене конкурса.

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