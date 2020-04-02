Солист Little Big запустил альтернативное «Евровидение»

КЛИККЛАК / YouTube

Солист группы Little Big Илья Прусикин и видеоблогер Эльдар Джарахов запустили альтернативу «Евровидению» — домашний конкурс «Карантиновидение-2020». Об этом они объявили в обращении, опубликованном на YouTube-канале «Кликклак».

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«Для участия в конкурсе достаточно придумать песню и снять минутный клип на мобильный телефон в домашних условиях, загрузить в Instagram с хэштегом #карантиновидение2020», — объяснил Джарахов.

Артисты также показали клип первой участницы конкурса, вокалистки Little Big Софии Таюрской, на песню «Самоизоляция». Прусикин и Джарахов также пообещали выложить собственные клипы для конкурса.

Ранее сообщалось, что организаторы «Евровидения» решили провести конкурс в новом формате — устроить онлайн-концерт. Он состоится 16 мая. Шоу продлится около двух часов.

Об отмене «Евровидения» стало известно 18 марта. Конкурс должен был пройти в Роттердаме в середине мая, однако в Европейском вещательном союзе заявили, что распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить провести песенное соревнование. Группа Little Big, которая должна была представить Россию на конкурсе, поддержала решение об отмене конкурса.

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