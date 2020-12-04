Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал причину провала российских клубов в еврокубках. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Милонов посчитал, что виной всему купленные за большие деньги иностранные игроки. «Клубы давно перестали быть российскими, там и по-русски перестали разговаривать. Мы покупаем в наш чемпионат за безумные деньги люксовый секонд-хенд», — заявил он. Депутат добавил, что в первенстве России необходимо в два раза сократить число иностранных футболистов.

Российские клубы неудачно выступают в нынешнем сезоне еврокубков. До победы «Краснодара» над французским «Ренном» 2 декабря в матче пятого тура Лиги чемпионов серия отечественных команд без побед в еврокубках длилась 17 матчей. Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА остались без плей-офф еврокубков. «Краснодар» попал в плей-офф Лиги Европы. «Локомотив», занимающий последнее место в своей группе ЛЧ, также сохраняет шанс на попадание в Лигу Европы.

Милонов — депутат Госдумы, автор закона об административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и педофилии. Он выступал за отмену права на бесплатный аборт в рамках системы ОМС для проституток.