В Турции выявили рекордное число смертей среди зараженных COVID-19

В Турции за последние сутки выявили рекордное число смертей среди зараженных коронавирусом. Это следует из данных Министерства здравоохранения республики.

За последние сутки в стране скончались 196 человек с COVID-19 — это максимум с начала пандемии. С 17 ноября число смертей ежедневно превышает 100. Общее количество умерших достигло 14 705.

В Турции за последние сутки выявили 31 896 случаев заражения коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 составило 533 198.

30 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении ежедневного комендантского часа в стране. Глава государства рассказал, что будет ограничено передвижение жителей в рабочие дни с 21:00 до 05:00. В выходные дни выходить на улицу будет полностью запрещено. С 1 декабря прекратили работу бани, сауны, бассейны и спортзалы. Помимо этого будет ограничено количество посетителей торговых центров, которых будут пускать внутрь только по цифровому коду.