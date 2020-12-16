Эрдоган обвинил США в атаке на суверенитет Турции

Санкции США из-за покупки Анкарой зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России — это «вопиющая атака» на суверенитет Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство Anadolu.

Он отметил, что Турция стала единственной страной-членом НАТО, в отношении которой США ввели санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), и ни одно другое государство не сталкивалось с подобными ограничениями. «Не было бы российских комплексов, нашлась бы другая причина для давления», — заявил президент в видеообращении.

По словам Эрдогана, реальной причиной санкций является стремление США сдержать развитие турецкого оборонного комплекса и сделать страну зависимой от поставок оружия. Анкара будет прилагать в два раза больше усилий для дальнейшего совершенствования своей оборонной промышленности и обеспечения ее полной независимости, заверил он.

14 декабря Вашингтон ввел санкции в отношении Турции. Под них попали сотрудники Минобороны и чиновники, в частности глава секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир, а также еще трое физических лиц.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.

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