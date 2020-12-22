В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

Новые санкции США можно назвать откровенной конкурентной борьбой с российскими и китайскими компаниями, заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Его комментарий приводит RT во вторник, 22 декабря.

«Для того чтобы ослабить эти компании, США принимают всяческие меры, санкции... Это конкурентная борьба, грязная конкурентная борьба, которая не укладывается ни в какие рамки», — подчеркнул парламентарий.

Депутат предположил, что американские власти продолжат вводить ограничения в отношении России. По его словам, это должно побудить отечественные компании заниматься импортозамещением.

Ранее Минторг США ввел ограничения в отношении российских и китайских организаций, которые якобы сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Так, в РФ под санкции попали ракетно-космический центр «Прогресс», Рособоронэкспорт, корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация. Ограничения также введены в отношении Минобороны России и Службы внешней разведки.