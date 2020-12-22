В Совфеде отреагировали на санкции США против Минобороны России

Новые американские санкции против Минобороны, Службы внешней разведки смехотворны, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 22 декабря.

«Наложение аналогичных санкций на Минобороны, СВР и иные правительственные структуры — просто смехотворно или, точнее, из серии "это было бы очень смешно, если бы не было так грустно», — сказал сенатор.

По его мнению, введение санкций против предприятий военно-промышленного комплекса за их сотрудничество с оборонными структурами выходят за рамки здравого смысла.

Косачев считает, что таким образом американские политики подтвердили, что признают передовой характер российских технологий двойного назначения.

«Американцам ничего не остается, как пытаться сдерживать их развитие. Уверен, что попытками дело и ограничится», — сказал глава комитета верхней палаты.

21 декабря министерство торговли США внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств. Среди них — Минобороны, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр «Прогресс», Рособоронэкспорт, а также корпорация «Ростех». Последний уже несколько лет находится под санкциями.