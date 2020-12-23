Россия оценила отношения с США после Трампа

Москва не ждет ничего хорошего от администрации нового президента США Джо Байдена. Так перспективы двусторонних отношений после ухода Дональда Трампа оценил замглавы МИД Сергей Рябков, его слова приводит агентство «Интерфакс».

По словам Рябкова, администрация Трампа оставила тяжелое наследие следующему президенту. Вместе с тем в МИД сомневаются, что команда Байдена настроена создавать «здоровую основу» для диалога с Россией. «Хорошего точно не ждем. И было бы странно ждать хорошего от людей, которые, многие из них, свою карьеру делали на русофобии и на поливании грязью моей страны», — отметил он.

Впрочем, дипломат подчеркнул, что Москва по-прежнему заинтересована в постепенной нормализации отношений с Вашингтоном. «Хотя мы тоже реалисты и из того бурелома проблем, в котором отношения оказались в результате безрассудных действий американской стороны на протяжении уже многих лет, выбираться будет очень трудно», — отметил он.

15 декабря президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой в президентских выборах. В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться