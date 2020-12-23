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Путин прокомментировал смену руководства США

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не думает, что с новым руководством США будет сложнее выстраивать отношения между странами. Его комментарий приводит РИА Новости в среду, 23 декабря.

По мнению главы государства, «будет как обычно». «Мы не должны на это ориентироваться, должны понимать, где у нас какие-то сложности, угрозы, тем более заранее предвидеть предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу в экономике, в сфере повышения нашей обороноспособности, — сказал он.

15 декабря Владимир Путин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой в президентских выборах. В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США еще 7 ноября — до официального объявления результатов голосования.

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