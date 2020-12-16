В Госдуме назвали США королевством двойных стандартов. Такую позицию высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя российско-американские отношения в эфире радио «Комсомольская правда».

«Америка — это королевство двойных стандартов. И эта тенденция усилилась после распада СССР. Вспомните книги Збигнева Бжезинского и других идеологов однополярного миропорядка, где единственным полюсом силы будет выступать Вашингтон», — отметил Слуцкий.

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Он также назвал США страной, которая «единственная на планете» позволяет себе на законодательном уровне «вмешиваться в конституционный строй, в суверенитет, в вопросы суверенитета других стран». По его словам, Вашингтон делает это через неправительственные организации.

Слуцкий добавил, что в США «модно обвинять Россию в чем угодно». «Не так прошли выборы, не тот победил — я проиграл, а победил кто-то другой — везде и со всех сторон виновата Россия. Это стало уже шаблоном, это стало стандартом. И я хотел бы сказать, что, к сожалению, антироссийский маховик, который раскручен администрацией Обамы, который вопреки риторике Трампа, раскручивался и при нем», — заявил политик, подчеркнув, что при избранном президенте США Джо Байдене «к великому сожалению, будет так же».

Однако, по его словам, демократы с большой вероятностью продлят договор СНВ-3, а Байден и его администрация, возможно, вернутся в сделку по Ирану.

15 декабря президент России Владимир Путин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой в президентских выборах. В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».