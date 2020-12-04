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В Госдуме назвали Чубайса востребованным

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Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал Анатолия Чубайса востребованным в новой для него должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями. Он заявил об этом в беседе с ТАСС.

«Не сомневаюсь, что огромный профессиональный опыт Анатолия Борисовича будет успешно востребован на новом посту», — сказал Слуцкий.

По его словам, Чубайс не раз доказывал, что обладает «всем необходимым набором качеств для достижения высоких результатов на переговорах различного уровня». Он также поздравил его и пожелал успехов «на благо России».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Анатолий Чубайс в новой должности будет заниматься связями с организациями, входящими в систему ООН.

4 декабря президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Перед этим появилась информация о том, что Чубайс окончательно ушел с поста главы «Роснано». Он возглавлял компанию с 2011 года.

До назначения в Кремле отказывались говорить о возможном политическом будущем Чубайса. При этом в ноябре появилась информация о том, что он может заняться развитием Арктики.

Предыстория: Песков рассказал о занятиях Чубайса в новой должности
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