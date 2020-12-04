Чубайс окончательно ушел из «Роснано»

Анатолий Чубайс окончательно ушел с поста главы «Роснано». Совет директоров компании избрал бывшего зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление корпорации.

Куликов избран на пост сроком на пять лет. Заседание совета состоялось 3 декабря в форме заочного голосования. «Сергей Куликов приступил к исполнению обязанностей», — сообщили в компании.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2011 года. О его уходе с поста президент Владимир Путин объявил 2 декабря, а правительство затем утвердило директиву для избрания Куликова руководителем компании. Ранее он курировал корпоративную реформу и обновление стратегии «Ростеха».

О том, чем займется Чубайс после отставки, неизвестно. В Кремле отказались говорить о его возможном политическом будущем. В ноябре появилась информация о том, что Чубайс может заняться развитием Арктики, но он сам опроверг эту информацию. Ему прочили должность в ООН, однако эти данные опровергли в МИД. 3 декабря стало известно, что после ухода из «Роснано» Чубайс может заняться борьбой с изменениями климата.