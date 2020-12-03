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Чубайсу предрекли борьбу с изменением климата

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Анатолий Чубайс после ухода из «Роснано» займется вопросами изменения климата. Об этом The Bell рассказали двое его знакомых.

Предполагается, что Чубайсу вверят широкий круг вопросов — от плана исполнения Россией Парижского соглашения по климату до привлечения «зеленых инвестиций». В частности, одним из главных вопросов на будущем месте работы для Чубайса может стать программа действий для российской промышленности в связи с введением в 2022 году в ЕС углеродного налога.

По словам близкого к правительству источника, будущее конкретное место работы Чубайса не раскрывается, известно лишь, что должность точно не будет входить в структуру кабмина. О назначении Чубайса, утверждает собеседник издания, может быть объявлено в ближайшие дни.

3 декабря отставку Чубайса утвердили в правительстве. Чуть позже глава «Роснано» сам объявил об уходе из компании.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2011 года. Дальнейшее направление карьеры управленца пока неизвестно. Ранее в СМИ ему предрекли должность в ООН, однако в МИД РФ эту информацию не подтвердили.

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