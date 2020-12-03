Чубайс объявил об уходе из «Роснано»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс объявил об уходе из компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время выступления на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии Чубайс заявил, что 3 декабря станет его последним днем на посту главы госкорпорации. «Сегодня на конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», — сказал он.

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Об уходе Чубайса с поста главы «Роснано» стало известно ранее 2 декабря. Новым председателем правления компании на пять лет станет Сергей Куликов, назначить которого предложил президент России Владимир Путин.

Чубайс руководил «Роснано» в течение 12 лет. Его уход совпал с переводом госкомпании и семи других организаций под управление ВЭБ.РФ в рамках масштабной реформы институтов развития.

Должность, которую получит управленец, пока неизвестна. Информация от источников разнится. Чубайсу прочат кураторство развития Арктики, от чего он сам успел откреститься, а также пост в ООН, что опровергают в МИД.