Путин нашел замену Чубайсу

Президент России Владимир Путин предложил заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано». Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом Путин нашел замену Анатолию Чубайсу, занимавшему пост главы госкорпорации с 2011 года. Сообщения о его уходе из компании появлялись в ноябре.

«Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики», — сказал президент в ходе встречи с Куликовым в режиме видеоконференции. Он подчеркнул, что без развития нанотехнологий у российской экономики нет будущего. Также Путин отметил, что правительство подготовило предложения по поддержке «Роснано». «Определенные предложения уже правительство сформулировало. Все это мы будем осуществлять и будем двигаться дальше», — добавил президент.

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Ранее Куликов руководил корпоративной реформой и обновлением стратегии «Ростеха». Как отмечал глава госкорпорации Сергей Чемезов, по ее итогам были созданы отраслевые кластеры, появился институт индустриальных директоров, удалось провести оптимизацию центрального аппарата и холдингов. В ходе кураторства Куликова утвердили стратегию работы госкорпорации, предполагающую рост доли гражданской продукции в общей выручке «Ростеха» до 50 процентов до 2025 года. По итогам 2019 года на нее приходилась лишь треть выручки.

В ноябре российское правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, в рамках которой Анатолия Чубайса ждет новое назначение. Информация о том, какую именно должность он может, пока не поступала. В СМИ сообщалось, что ему предложили покинуть свой пост и «заняться Арктикой». Она считается ключевым регионом России, чья значимость в ходе глобального потепления только возрастет. Сам Чубайс заявил, что любит север, но «начальником Арктики» становиться не намерен.

Чубайс занимал пост председателя правления «Роснано» с июля 2011 года. До этого, в сентябре 2008-го, указом президента России Дмитрия Медведева он был назначен генеральным директором госкорпорации. Среди успешных фирм, которым она помогла развиться, производитель упаковочной пленки «Данафлекс», микросхем «НИИМЭ и Микрон», систем безопасности «Элвис-НеоТек». Не обошлось и без критики: «Роснано» известно своим авторитарным стилем управления, требует у «подопечных» слишком много отчетности и согласований, часто вмешивается в корпоративную политику.