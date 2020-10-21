Стало известно о возможном уходе Чубайса из «Роснано»

Власти параллельно с реформой институтов развития обсуждают возможный уход Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано». Об этом стало известно РБК.

По информации источников издания, Чубайсу предложили «заняться Арктикой», но детали не раскрываются. Знакомый главы «Роснано» заявил РБК, что обсуждать можно все, что угодно, но такое решение может принять только глава государства.

В пресс-службе «Роснано», комментируя возможный уход Чубайса, сообщили, что главе компании нравится Арктика, «но полярником он себя вряд ли видит». Там также отметили, что готовят стратегию компании до 2024 года по поручению правительства.

Близкий к правительству источник издания рассказал, что в числе реформ рассматривается вероятность сокращения количества институтов развития. Отмечается, что структуры с уникальными функциями — Роскосмос, Росатом, «Роснано» и другие — в процессе анализа выделяются в отдельную группу.

РБК пишет о двух сценариях реформы. Согласно первому, институты развития, деятельность которых связана с реализацией общегосударственных целей, будут консолидированы на базе ВЭБ.РФ. Второй вариант — координация в рамках группы ВЭБ.РФ без полной консолидации. В этом случае в контур ВЭБ.РФ будут включены Фонд развития промышленности, Фонд ЖКХ, Фонд «Сколково», Корпорация МСП, Дом.РФ, «Роснано» и Российский экспортный центр.