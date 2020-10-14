Чубайс захотел рисковать на деньги пенсионеров

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о невозможности обеспечить полноценное функционирование российского венчурного рынка без денег негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В ходе дискуссии на стратегической сессии Банка России он сравнил ситуацию с бассейном без воды, передает РИА Новости.

Венчурные инвестиции означают привлечение средств в стартапы или другие рискованные проекты. Предполагается, что большинство из них не окупят вложения, но несколько успешных полностью перекроют потери и принесут прибыль.

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По словам Чубайса, деньги пенсионеров остаются единственным реалистичным способом развивать инвестирование в России, если проблему вообще хотят сдвинуть с мертвой точки.

«Что-то в этом бассейне как-то с образованием не очень хорошо, хлоркой пахнет, раздевалки какие-то не очень привлекательные, и вообще он 25-метровый, а нам нужно 50 метров», — описал он нынешнюю ситуацию.

Ранее власти уже рассматривали вопрос вложения пенсионных средств в стартапы. В 2014 году проработать вопрос поручал премьер-министр Дмитрий Медведев, в 2016-м и 2018 году с такой идеей выступало Минэкономразвития, но сами НПФ оказались к ней не готовы. В апреле 2020 года глава правительства Михаил Мишустин вновь попросил министерства подумать над этим. В августе Центробанк выпустил доклад, посвященный проблеме.

Ранее Чубайс рассказал, что заразился коронавирусом. В среду, 7 октября, он сообщил в Facebook, что ушел на самоизоляцию, но продолжает работать в прежнем режиме.