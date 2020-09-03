Чубайс призвал ужесточить закон о вредных выбросах

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал законопроект о регулировании выбросов углерода, который разрабатывают уже несколько лет. По его мнению, нынешний проект совсем «беззубый» и его необходимо ужесточить. Чубайс считает, что документ, который есть сейчас, можно выбросить в мусорное ведро, передает РБК.

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Глава «Роснано» предлагает правительству создать законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов: он уверен, что даже небольшая плата активизирует в компаниях работу по мониторингу выбросов. Чубайс верит, что это также приведет к росту спроса на энергоэффективные решения и стимулы для развития российского энергомашиностроения.

В начале августа основатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс предсказал катастрофу, которая окажется страшнее пандемии коронавируса. По его словам, загрязнение атмосферы Земли может оказаться даже более губительным. Предприниматель полагает, что человечество должно ожидать увеличение смертности и экономические трудности: «Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже». В качестве предупреждения катастрофы бизнесмен предлагает радикально снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.