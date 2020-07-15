Германия приблизится к «водородной мечте»

Во время встречи с экспертами и деловыми кругами министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек подтвердила планы правительства превратить Германию в «водородную республику» и лидера по производству и применению «зеленого» водорода на мировом рынке. Руководство немецкой компании Salzgitter поделилось видением того, как можно приблизиться к этой мечте, сообщает Die Welt.

Концерн занимается реализацией стальных труб, плит и прочей металлопродукции, используемой для транспортных средств. Большинство из них — экологичные электромобили. Однако, по мнению руководства предприятия, меры по защите климата следует начинать с заводов по их производству. Так, в Salzgitter хотят заменить домны (печи для выплавки чугуна из железной руды) специальными реакторами, которые сокращают процесс выплавки. На первый этап направят около миллиарда евро.

Salzgitter приступил к испытанию технологий применения водорода несколько лет назад. По словам главы компании Ханца Фурмана (Heinz Jörg Fuhrmann), теперь концерну удалось достичь прогресса и разработать лучшее предложение для всех отраслей и секторов. Речь идет о разумном соотношении инвестиций и энергопотребления, предполагающем сокращение выбросов углекислого газа.

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Фурман также подчеркнул необходимость участия Германии и Евросоюза в совместной разработке рамочных условий для обеспечения большей энергоэффективности предприятий. Например, те компании, которые перешли на более безопасное экологическое обслуживание, могут претендовать на льготы.

Правительство ФРГ проводит активную климатическую политику и продвигает «Национальную водородную стратегию», целью которой является выполнение обязательств по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году. В рамках проекта предусматривается также широкое использование водорода в промышленности и развитие безвредных для климата технологий.