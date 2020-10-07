Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусом. Об этом в среду, 7 октября, он написал на своей странице в Facebook.

«Новости сегодня такие. После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель», — отметил Чубайс.

Глава «Роснано» подчеркнул, что ушел на самоизоляцию, но продолжает работать в прежнем режиме. Он также добавил, что сотрудники компании перешли на удаленку. «Лишний раз убедился в правильности этого решения.

Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки», — заключил Чубайс, пожелав всем здоровья.

За последние сутки в России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса: COVID-19 выявили у 11 615 человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 1 237 504 случая коронавируса, из них 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.