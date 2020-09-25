Собянин заявил о переводе трети персонала мэрии Москвы на удаленку

Треть сотрудников московской мэрии перейдет на удаленку с 28 сентября. Об этом в своем блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30 процентов персонала», — заявил он.

Ранее 25 сентября Собянин попросил быть аккуратнее и самоизолироваться пенсионеров и горожан с хроническими болезнями в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Он призвал часть москвичей из числа уязвимых групп населения ограничить контакты, в том числе с живущими отдельно родственниками, и по возможности не выходить из дома.

Мэр также попросил руководителей крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционный режим работы.

За последнюю неделю в Москве примерно на 30 процентов выросло число госпитализаций зараженных коронавирусом. Город подготовлен к росту заболеваемости, создан значительный резерв коек, клиники обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием.