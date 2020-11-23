Нынешнему главе «Роснано» Анатолию Чубайсу нашли преемника. Компанию может возглавить первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

В «Роснано» изданию заявили, что организации пока ничего не известно о ситуации с назначением Куликова. В ВЭБ отвечать на вопрос отказались.

Ранее Куликов руководил корпоративной реформой и обновлением стратегии «Ростеха». Как отмечал глава госкорпорации Сергей Чемезов, по ее итогам были созданы отраслевые кластеры, появился институт индустриальных директоров, удалось провести оптимизацию центрального аппарата и холдингов. В ходе кураторства Куликова утвердили стратегию работы госкорпорации, предполагающую рост доли гражданской продукции в общей выручке «Ростеха» до 50 процентов до 2025 года. По итогам 2019 года на нее приходилась лишь треть выручки.

Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития. В рамках этой программы Анатолия Чубайса ждет новое назначение. Информация о том, какую именно должность может занять нынешний глава «Роснано», пока не поступала.