Правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, в рамках которой главе «Роснано» Анатолию Чубайсу предложат новую работу. Об этом рассказали РБК два источника, близких к кабинету министров, и источник в одном из институтов развития.

Какую именно должность получит Чубайс, не уточняется.

Источники отметили, что «Роснано» и «Сколково» перейдут под управление ВЭБ.РФ, РФПИ получит в управление РВК, также будут ликвидированы восемь институтов развития.

«Цель реформы заключается в том, чтобы создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также увязать цели институтов с целями национального развития России», — отметил один из собеседников.

Также реформа предусматривает создание единого института развития на базе ВЭБ.РФ, объединение институтов со схожими видами деятельности и сохранение институтов со специальными задачами. Как отмечает издание, в пресс-службе правительства отказались прокомментировать информацию.

Источник, близкий к правительству, в свою очередь заявил, что под управление госкорпорации ВЭБ.РФ будут переданы восемь институтов развития: Корпорация «МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Фонд «Сколково», а также «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

В конце ноября ряд СМИ сообщили, что главе «Роснано» предложили покинуть свой пост и «заняться Арктикой». Она считается ключевым регионом России, чья значимость в ходе глобального потепления только возрастет. Сам Чубайс заявил, что любит север, но «начальником Арктики» становиться не намерен.