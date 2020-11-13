Чубайс заявил о титанической зависимости России от нефти и газа

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о неизбежности для России поворота в сторону от заработка на углеводородах, передает РИА Новости.

В ходе выступления на международном корпоративном форуме «Горизонты» он указал, что «нефтяная лошадь» страны «еще не сдохла», но отказ мировой энергетики от нефти и газа в обозримом будущем представляется неизбежным.

Зависимость России от нефти и газа топ-менеджер назвал «совсем титанической». «Топливно-энергетический комплекс — это 20 процентов экономики, 40 процентов бюджета и 60 процентов экспорта», — подчеркнул он.

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По мнению Чубайса, переход на альтернативную энергетику произойдет в течение 20-30 лет, и нынешние оценки российских властей слишком оптимистичны. Он заметил, что для него, как для бывшего энергетика, отказ от углеводородов звучал ранее парадоксом, но не принимать во внимание реальные тренды и прогнозы уже нельзя.

Чубайс уверен, что 2020-е станут пиком потребления угля, после чего оно пойдет вниз, а 2030-е годы обозначат закат нефти. На следующее десятилетие придется пик потребления газа, после чего эпоха углеводородов закончится.

Он напомнил, что пять-семь лет назад такие оценки выглядели спорными, но в 2020 году стали уже общим местом. Их подтверждают действия многих правительств, в первую очередь развитых стран, которые существенно пересматривают цели по углеродным выбросам и даже ставят задачу добиться углеродной нейтральности. Последнее означает, что экономика страны никак не влияет на концентрацию углекислого газа в атмосфере.

В сентябре глава «Роснано» раскритиковал законопроект о регулировании выбросов углерода, который разрабатывают несколько лет. По его мнению, нынешний вариант получился «беззубым», его можно выбросить в мусорное ведро.

До этого, в мае, Чубайс говорил, что зависимость от цен на нефть для России является стратегическим риском, а нынешняя структура и технологический уклад страны уже устарели.

В конце ноября ряд СМИ сообщили, что главе «Роснано» предложили покинуть свой пост и «заняться Арктикой». Она считается ключевым регионом России, чья значимость в ходе глобального потепления только возрастет. Сам Чубайс заявил, что любит север, но «начальником Арктики» становиться не намерен.