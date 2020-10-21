Чубайс отреагировал на слухи о возможном уходе из «Роснано»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс отреагировал на слухи о возможном уходе из госкорпорации. Комментарий он оставил в своем Facebook-аккаунте.

«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», — написал Чубайс.

О том, что глава «Роснано» может покинуть свой пост, ранее 21 октября сообщило РБК со ссылкой на источники. Уточнялось, что Чубайсу предложили «заняться Арктикой». В пресс-службе корпорации, в свою очередь, заявили, что председателю правления нравится Арктика, «но полярником он себя вряд ли видит».

Источник The Bell из числа крупных бизнесменов рассказал, что не так давно Чубайс просил президента России Владимира Путина отпустить его на пенсию.

Анатолий Чубайс занимает пост председателя правления «Роснано» с июля 2011 года. До этого, в сентябре 2008-го, указом президента России Дмитрия Медведева он был назначен генеральным директором госкорпорации.