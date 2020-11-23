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Правительство анонсировало крупнейшую реформу экономики

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал крупную реформу отечественной экономики, которая затронет главные институты развития, сообщает РИА Новости.

«По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента, — отметил глава правительства.

При этом, по его словам, будут сохранены стратегически важные организации и госкорпорации, среди которых «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и «Росавтодор». Восемь институтов развития ликвидируют, а их функции распределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти. Помимо этого, на базе ВЭБ.РФ будет сформирован крупный инвестиционный блок.

О будущей масштабной реформе институтов развития стало известно 23 ноября. Ее концепция уже утверждена правительством, а в качестве главных целей называются создание единого механизма управления институтами, а также устранение пересечения их функций с органами власти разных уровней и коммерческими структурами.

Известно, что под управление ВЭБ.РФ будут переданы восемь институтов развития: Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП), Российский экспортный центр (РЭЦ), Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Фонд «Сколково», «Роснано», а также Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

Среди организаций, которые планируется ликвидировать, — Фонд развития моногородов, госкомпания «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологичекому развитию. Кроме того, будут устранены три ведомства, отвечающие за развитие Дальнего Востока: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а также Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. По оценке авторов реформы, их функции в настоящее время дублируются другими структурами, а в будущем сохранятся в полном объеме.

Обновленный ВЭБ.РФ, до сих пор отвечавший за финансирование крупных инвестиционных проектов, в том числе инфраструктурных, займется привлечением трудовых ресурсов и инвестиций, распределением и предоставлением субсидий и грантов, а также администрированием специнвестконтрактов (одна из форм привлечения иностранных инвесторов в рамках государственно-частного партнерства). В правительстве полагают, что ресурсы ВЭБ.РФ значительно превышают имеющиеся в распоряжении нынешних отдельных институтов.

Еще одна возможная причина, по которой власти решились на масштабные изменения, заключается в недовольстве работой некоторых ведомств. В частности, еще в конце прошлого года Счетная палата провела проверку деятельности Росинфокоминвеста и пришла к выводу, что с момента создания в 2007 году тот не выполнил главную задачу — «развитие российской отрасли информационно-коммуникационных технологий как одного из приоритетных направлений модернизации экономики России». Ведомство Алексея Кудрина тогда установило, что Росинфокоминвест не ведет полноценной инвестиционной деятельности и за все время вложился лишь в один проект из запланированных 14. Размер инвестиций при этом составил 75 миллионов рублей вместо 1,2 миллиарда.

Реформа непосредственным образом затронет «Роснано», с 2008 года возглавляемое бывшим вице-премьером и руководителем РАО ЕЭС России Анатолием Чубайсом. По данным источников РБК, после перехода госкомпании в подчинение ВЭБ.РФ он не сохранит свой пост, хотя этот вопрос по-прежнему обсуждается в правительстве. В качестве альтернативы Чубайсу могут предложить другую должность — как внутри компании, так и в сторонней структуре. Ранее появлялись сведения о том, что бывшему вице-премьеру правительства Виктора Черномырдина предложат «заняться Арктикой».

В 2011 «Роснано», изначально создававшееся в статусе госкорпорации (некоммерческой организации, деятельность которой регулируется отдельным федеральным законом), было преобразовано в акционерное общество. Компания выступает соинвестором сторонних партнеров в проектах, связанных с нанотехнологиями и имеющих «значительный экономический или социальный потенциал». За все время существования «Роснано» имело доли более, чем в 80 компаниях (из 54 к настоящему моменту вышло). Кроме того,структура Чубайса управляет пятью профильными инвестиционными фондами. Общие поступления от инвестиционной деятельности на конец 2019 года составили 90,8 миллиарда рублей (средняя доходность проектов равняется 15,5 процента).

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