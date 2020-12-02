Стала известна возможная судьба Чубайса

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс после ухода с поста может получить новую должность в ООН. Такая возможная судьба директора госкорпорации стала известна изданию «Коммерсантъ».

Однако подчеркивается, что пока неизвестно, как именно сложится судьба Чубайса. Один из собеседников издания заявил о его возможном назначении в постоянное представительство России в ООН. «Но несколько опрошенных источников в МИДе уверяют, что ничего подобного не слышали», — подчеркивает издание.

При этом в «Роснано» от комментариев отказались. «Все мои коллеги, имеющие отношение к ВИЭ, огорчены, так как Анатолий Борисович был мотором этого направления еще с 2004 года», — заявил генеральный директор консультационной компании «Акта консалт» Анатолий Копылов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано», который до этого руководил корпоративной реформой и обновлением стратегии «Ростеха».

Анатолий Чубайс занимал пост председателя правления «Роснано» с июля 2011 года, в прошлом он был гендиректором госкорпорации. В ноябре 2020 года появились сообщения о его уходе из компании. Тогда сообщалось, что в правительстве решили реорганизовать структуры институтов развития, и Чубайсу будет предложена новая работа. Какая именно, не уточнялось.