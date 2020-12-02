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В Кремле рассказали о планах Путина по встрече с Чубайсом

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Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Владимир Путин не планирует встречаться с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не планируется», — сказал он, отвечая на вопрос о планах президента.

Ранее Путин предложил пост руководителя «Роснано» заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову, который до этого руководил корпоративной реформой и обновлением стратегии «Ростеха».

Анатолий Чубайс занимал пост председателя правления «Роснано» с июля 2011 года, в прошлом он был гендиректором госкорпорации. В ноябре 2020 года появились сообщения о его уходе из компании. Тогда сообщалось, что в правительстве решили реорганизовать структуры институтов развития, и Чубайсу будет предложена новая работа. Какая именно, не уточнялось.

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