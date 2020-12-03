Кремль объяснил отставку Чубайса

Анатолий Чубайс давно возглавляет «Роснано», в данном случае речь идет о естественном ротационном процессе. Так отставку Чубайса объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в четверг, 3 декабря.

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«Что касается дальнейшей деятельности Чубайса, ничего не могу сказать, не располагаю такой информацией», — сказал он в ответ на вопрос журналистов.

Песков также призвал не строить конспирологических теорий вокруг неучастия Чубайса во встрече президента Владимира Путина с новым главой «Роснано» Сергеем Куликовым.

Комментируя итоги встречи, Песков сообщил, что глава государства считает «Роснано» очень важным институтом для продвижения новых технологий. В то же время Песков заметил, что у компании есть не только важные достижения, но и проблемы

«"Роснано" осуществляет инвестиции в проекты и стартапы, и конечно, при активном инвестировании в предприятия с повышенной долей риска не все инвестиции выстреливают, образуются долги. Это нормально абсолютно для такого рода деятельности», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в четверг отставку Чубайса утвердили в правительстве. Чуть позже глава «Роснано» сам объявил об уходе из компании.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2011 года. Дальнейшее направление карьеры управленца пока неизвестно. По данным СМИ, он может получить должность в ООН, однако в МИД РФ эту информацию не подтверждают.