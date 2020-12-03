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Зюганов оценил увольнение Чубайса словами «по нему скучает тюрьма»

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил увольнение Анатолия Чубайса из «Роснано» словами «по нему скучает тюрьма» и призвал расследовать деятельность функционера на посту главы компании. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 3 декабря.

По мнению коммуниста, при Чубайсе в «Роснано» не были разработаны новые технологии.

«Скажите, что нового дал Чубайс за эти годы? Установил сумасшедшие оклады своим служащим, заказывал машины по баснословной цене. У вас в кармане, я думаю, не российский телефон, а американский шпион. Назовите мне хоть одно новейшее изделие! По нему скучает тюрьма», — сказал политик.

Зюганов также назвал преступной приватизацию государственной собственности, которой руководил Чубайс в 1990-е годы. Он подчеркнул, что инициаторы данной реформы должны понести наказание.

Ранее в четверг отставку Чубайса утвердили в правительстве. Новым председателем правления компании на пять лет станет Сергей Куликов, назначить которого накануне предложил президент Владимир Путин.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2011 года. Дальнейшее направление карьеры управленца пока неизвестно. По данным СМИ, он может получить должность в ООН, однако в МИД РФ эту информацию не подтверждают.

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