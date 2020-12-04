Кремль отказался говорить о политическом будущем Чубайса

В Кремле отказались говорить о возможном политическом будущем Анатолия Чубайса, который ушел из «Роснано». Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости

«Любой человек при желании может заняться личными проектами. На этот вопрос может ответить лишь президент, вы знаете, что пока каких-либо подписанных им документов по назначению Чубайса не было», — констатировал он.

В четверг, 3 декабря, отставку Чубайса утвердили в правительстве. Чуть позже глава «Роснано» сам объявил об уходе из компании.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2011 года. По информации The Bell, Чубайсу могут вверить широкий круг вопросов — от плана исполнения Россией Парижского соглашения по климату до привлечения «зеленых инвестиций». В частности, одним из главных вопросов на будущем месте работы для Чубайса может стать программа действий для российской промышленности в связи с введением в 2022 году в ЕС углеродного налога.