На отставку Чубайса сделали клип

«Роснано» сделала клип на отставку главы компании Анатолия Чубайса. Ролик опубликован в Facebook. В нем фотографии и видео, сделанные в период, когда Чубайс руководил компанией, наложены на песню «Есть только миг» из советского кинофильма «Земля Санникова».

Чубайс руководил «Роснано» с 2011 года. О его уходе из компании президент России Владимир Путин объявил 2 декабря 2020 года. Последним днем работы Чубайса стало 3 декабря.

Вместо него возглавить «Роснано» предложили заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Ранее он руководил корпоративной реформой и обновлением стратегии «Ростеха».

В ноябре стало известно, что правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, в рамках которой Чубайсу предложили новую работу. Информация о том, какую именно должность он займет, пока не поступала. СМИ писали, что он может «заняться Арктикой», чья значимость для России растет из-за глобального потепления. Однако Чубайс заявил, что хотя и любит север, но «начальником Арктики» становиться не намерен. Также ему прочили должность в ООН, однако эту информацию опровергли в МИД.