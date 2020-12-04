Песков рассказал о занятиях Чубайса в новой должности

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о занятиях Анатолия Чубайса в новой для него должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, Чубайс будет заниматься связями с организациями, входящими в систему ООН.

Ранее Песков рассказал, что Чубайс в новой для себя должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями не будет иметь статуса госслужащего и не войдет в штат сотрудников администрации президента.

О назначении Чубайса стало известно ранее. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Перед этим появилась информация о том, что Чубайс окончательно ушел с поста главы «Роснано». Он возглавлял компанию с 2011 года.

До назначения в Кремле отказывались говорить о возможном политическом будущем Чубайса. При этом в ноябре появилась информация о том, что он может заняться развитием Арктики.