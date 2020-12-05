В ООН прокомментировали назначение Чубайса на новую должность

В ООН прокомментировали назначение Анатолия Чубайса на новую должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал ТАСС, что в организации готовы к сотрудничеству.

«Мы ждем с нетерпением взаимодействия с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента Владимира Путина по связям с международными организациями, — отметил Дюжаррик. — Российская Федерация — ключевой партнер ООН во всех сферах нашей работы, в том числе в области достижения целей устойчивого развития».

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал Анатолия Чубайса востребованным в новой для него должности.

О том, что Анатолий Чубайс в новой должности будет заниматься связями с организациями, входящими в систему ООН, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

4 декабря президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Перед этим появилась информация о том, что Чубайс окончательно ушел с поста главы «Роснано». Он возглавлял компанию с 2011 года.

До назначения в Кремле отказывались говорить о возможном политическом будущем Чубайса. При этом в ноябре появилась информация о том, что он может заняться развитием Арктики.