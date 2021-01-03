Раскрыты подробности приписываемых России кибератак на власти США

The New York Times раскрыла подробности приписываемых России кибератак на власти США.

Отмечается, что масштабная хакерская атака, о которой стало известно в середине декабря, могла затронуть 250 сетей, что значительно больше, чем было известно первоначально.

По данным издания, при атаке были использованы серверы в США. В ходе расследования также выяснилось, что датчики «раннего оповещения» о взломах, которые киберкомандование и Агентство национальной безопасности разместили в сетях, не сработали.

Акцент на защите США от кибервмешательства в выборы, возможно, отвлек внимание на себя от проблем безопасности правительственных сетей, пишет издание. Уточняется, что пострадали Министерство финансов, Госдеп, Министерство энергетики, частично Пентагон.

Об атаках, которые приписывают российским хакерам, впервые стало известно 14 декабря. Утверждалось, что они якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве.

Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.