Пелоси назвала штурм Капитолия подарком Путину

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала штурм Капитолия накануне подарком президенту России Владимиру Путину. Ее слова передает РИА Новости.

«Этот президент [США Дональд Трамп] — инструмент Путина. (...) Президент сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину», — заявила она. По ее словам, Россия старается преуменьшить роль демократии в мире, а Трамп помогает ей.

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Пелоси также призвала отстранить Трампа от должности президента, назвав его «очень опасным человеком». Она выдвинула ультиматум, заявив, что если администрация Белого дома не отстранит главу государства, то конгресс может организовать импичмент.

Кроме того, избранный президент США Джо Байден заявил, что штурм Капитолия в Вашингтоне был спровоцирован действующим главой государства Дональдом Трампом. По мнению политика, случившееся было мятежом и актом внутреннего терроризма.

Накануне протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов, а также демократа Джозефа Байдена на посту президента страны.