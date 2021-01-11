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Трамп впервые появится на публике после штурма Капитолия и блокировки соцсетей

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Jim Bourg / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп впервые появится на публике после штурма Капитолия 6 января и блокировки своих аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации.

Ожидается, что на этой неделе Трамп вернется к выполнению некоторых официальных обязанностей в качестве президента. В частности, действующий лидер США займется дипломатическими вопросами и передачей власти новой администрации, а также совершит ранее запланированную поездку на американо-мексиканскую границу.

Спикер палаты Нэнси Пелоси ранее заявила, что палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить от власти Трампа. В частности, предлагается отстранить действующего лидера страны по недееспособности, согласно с 25-й поправкой к Конституции США. При этом, по ее словам, в случае импичмента у Дональда Трампа не будет возможности снова баллотироваться на пост главы государства.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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