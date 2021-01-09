Сын Трампа заявил о насмешках всего мира над США после блокировки отца в Twitter

После блокировки в Twitter аккаунта действующего президента США Дональда Трампа весь мир смеется над Америкой. Об этом на своей странице в соцсети заявил сын президента Дональд Трамп-младший.

«Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Крупные технологические компании способны цензурировать президента? Свобода слова мертва и контролируется могущественными леваками», — написал он.

Сын американского лидера также разместил ссылку на свой сайт на случай, если администрация соцсети решит заблокировать его аккаунт.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Трампа опубликовал в Twitter логотип соцсети с советской символикой. После этого аккаунт @teamtrump заблокировали.

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство Twitter пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.

Позднее Трамп вышел на связь через президентский аккаунт, заявив, что «Twitter не заставит его замолчать». Он пообещал создать собственную платформу для общения со своими сторонниками. Через несколько минут это сообщение также было удалено.