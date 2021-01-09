Штаб Трампа опубликовал логотип Twitter с советской символикой

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа опубликовал в Twitter логотип соцсети с советской символикой. После этого аккаунт @teamtrump заблокировали, сообщает РИА Новости.

На картинке изображен логотип социальной сети — птица — в красном цвете с изображением серпа и молота, вместе напоминающие государственный флаг СССР. Предполагается, что таким образом в штабе Трампа хотели намекнуть на ущемление свободы слова в Twitter.

Ранее социальная сеть бессрочно заблокировала аккаунт Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». На него подписаны почти 89 миллионов пользователей. В ответ на это Трамп заявил, что соцсеть «не заставит его замолчать» и поделился планами создать собственную платформу для общения. Через несколько минут это сообщение также было удалено.