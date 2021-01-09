Twitter заблокировал аккаунт выдававшего себя за Трампа депутата

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт французского депутата Иоахима Сон-Форже, который выдавал себя за действующего президента США Дональда Трампа и опубликовал сообщение от его имени. Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что парламентарий поменял фото на своей подтвержденной странице и подписал ее именем американского президента после того, как официальный аккаунт Трампа в Twitter был заблокирован. После этого Сон-Форже успел опубликовать одно сообщение со словом «помогите».

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство Twitter пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США

Позднее Трамп вышел на связь через президентский аккаунт, заявив, что «Twitter не заставит его замолчать». Он пообещал создать собственную платформу для общения со своими сторонниками. Через несколько минут это сообщение также было удалено.