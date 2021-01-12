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Трамп оценил риск использования против него 25-й поправки

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Фото: Jim Bourg / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что использование против него 25-й поправки к Конституции представляет «нулевой риск». Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства добавил, что не обеспокоен возможностью его отстранения по этой поправке. Выступая в Техасе, американский лидер назвал «самой большой и злобной фальшивкой» готовящийся в палате представителей импичмент.

Ранее палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте Трампу. Демократы также представили конгрессу резолюцию об отстранении действующего президента США. Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению членов палаты представителей, Трамп остается угрозой нацбезопасности и демократии, из-за этого его следует отстранить от должности.

25-я поправка к Конституции США была принята после смерти президента Джона Кеннеди. Она предусматривает возможность отстранения главы государства в случае его недееспособности, а также позволяет разрешить ситуации, когда болезнь или смерть лидера не позволяют ему ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку. Исполнять обязанности президента до инаугурации нового главы государства должен будет вице-президент.

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