Республиканцы захотели поддержать импичмент Трампа

Более 20 конгрессменов из Республиканской партии захотели поддержать импичмент своего однопартийца, президента США Дональда Трампа. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

В палате представителей якобы растет число республиканцев, которые могут поддержать резолюцию. Другой источник телекомпании подтвердил эту информацию, но добавил, что число таких законодателей колеблется от 10 до 25 человек.

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CNN напоминает, что три конгрессмена-республиканца уже высказались в поддержку импичмента Трампа. Источники телеканала утверждают, что даже лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл обвинил Трампа в нарушениях и признал, что импичмент «поможет избавиться от трампизма в партии».

11 января палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте Трампу. Демократы также представили конгрессу резолюцию об отстранении президента. Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению членов палаты представителей, Трамп остается угрозой нацбезопасности и демократии, из-за этого его следует отстранить от должности.

Речь идет об акции протеста, которая прошла 6 января в Вашингтоне. Тогда в Капитолий ворвались сторонники Трампа, не признающие итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки были задержаны.