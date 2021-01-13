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Республиканцы захотели поддержать импичмент Трампа

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Фото: Reuters

Более 20 конгрессменов из Республиканской партии захотели поддержать импичмент своего однопартийца, президента США Дональда Трампа. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

В палате представителей якобы растет число республиканцев, которые могут поддержать резолюцию. Другой источник телекомпании подтвердил эту информацию, но добавил, что число таких законодателей колеблется от 10 до 25 человек.

CNN напоминает, что три конгрессмена-республиканца уже высказались в поддержку импичмента Трампа. Источники телеканала утверждают, что даже лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл обвинил Трампа в нарушениях и признал, что импичмент «поможет избавиться от трампизма в партии».

11 января палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте Трампу. Демократы также представили конгрессу резолюцию об отстранении президента. Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению членов палаты представителей, Трамп остается угрозой нацбезопасности и демократии, из-за этого его следует отстранить от должности.

Речь идет об акции протеста, которая прошла 6 января в Вашингтоне. Тогда в Капитолий ворвались сторонники Трампа, не признающие итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки были задержаны.

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