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Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа

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Фото: Joshua Roberts / Reuters

Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, проголосовала за импичмент действующего президента США Дональда Трампа в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Прямую трансляцию голосования вел телеканал MSNBC.

Дебаты продлились более семи часов. За импичмент Трампа из-за подстрекательства к мятежу проголосовали 229 законодателей, против — 195. Сообщается, что среди поддержавших отстранение Трампа от должности было 10 членов Республиканской партии.

Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Теперь резолюция об импичменте будет направлена в сенат. Прошлая попытка демократов объявить импичмент президенту-республиканцу потерпела неудачу именно на этом этапе. Кроме того, существует возможность, что верхняя палата попросту не успеет проголосовать по инициативе до истечения президентский полномочий Трампа 20 января.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьских выборов, по результатам которых президентом был избран демократ Джо Байден. Во время беспорядков погибли пять человек, десятки были задержаны.

Трамп после произошедшего назвал свою речь перед сторонниками, после которой начались беспорядки у здания Конгресса, полностью допустимой. Президент заявил, что ситуация вокруг призывов к его импичменту является опасной для страны, подчеркнув, что не хочет насилия.

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