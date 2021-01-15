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Байдену предрекли проблемы из-за импичмента Трампа

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Globallookpress.com

Администрация избранного президента США Джозефа Байдена столкнется с проблемами из-за импичмента 45-го президента Дональда Трампа. Об этом в разговоре с Financial Times заявил Уильям Галстон, эксперт аналитического центра Brookings Institution и бывший советник президента Билла Клинтона.

По словам Галстона, планы Байдена по активации программы «спасения американской экономики» могут застопориться из-за того, что Конгресс занят обсуждением отстранения Трампа от должности. Заседание по этому поводу пройдет на следующий день после инаугурации президента 20 января.

Также эксперт отмечает, что затормозится и утверждение состава новой администрации: пока республиканцы и демократы в Сенате будут спорить об импичменте, они потратят время, за которое могли бы проголосовать за управленцев, назначенных Байденом.

Ранее сегодня стало известно, что Джо Байден представил план спасения американской экономики на 1,9 триллиона долларов.

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