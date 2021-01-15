Байден представил план спасения Америки

Избранный президент США Джо Байден представил план спасения американской экономики на 1,9 триллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба переходного периода политика.

Среди прочего, по его задумке, 160 миллиардов долларов необходимо выделить на национальную программу вакцинации, расширение тестирования, мобилизацию программы занятости в области общественного здравоохранения и другие необходимые шаги для создания потенциала для борьбы с вирусом.

Также Байден предложил направить 170 миллиардов долларов на поддержку школ и вузов, а 130 миллиардов — на поддержку безопасного открытия учебных заведений.

«План избранного президента по спасению Америки амбициозен, но достижим, поможет экономике и начнет побеждать вирус», — резюмировали в штабе Байдена.

Ранее стало известно, что Байден предложил выплатить каждому американцу по 1,4 тысячи долларов в рамках плана по стимулированию экономики страны. Эта сумма должна стать дополнением к 600 долларам, выплата которых уже была одобрена конгрессменами

В декабре прошлого года Джо Байден представил план по борьбе с коронавирусом на встрече с губернаторами. В частности, он рассказал о целях на первые 100 дней работы администрации: 100 миллионов доз вакцин для граждан США. Байден также выразил надежду, что спустя 100 дней в стране откроются школы.