Избранный президент США Джо Байден представил план по борьбе с коронавирусом на встрече с губернаторами. Об этом сообщает The Washington Post.

Участниками встречи стали более 30 губернаторов штатов, а также избранная вице-президент США Камала Харрис и координаторы Байдена по COVID-19.

Политик посетовал, что власти штатов получали до настоящего времени недостаточную помощь в борьбе с инфекцией. Он также озвучил свои цели на первые 100 дней работы администрации: 100 миллионов доз вакцин для граждан США. «Мы не сможем вакцинировать 300 миллионов человек за первые сто дней, и многие продолжат умирать», — отметил он.

Байден также выразил надежду, что спустя 100 дней в стране откроются школы. Кроме того, избранный президент намерен попросит всех жителей США носить защитные маски в течение 100 первых дней его администрации.

Ранее Байден раскрыл планы о своей вакцинации. Он пообещал, что не станет делать прививку от коронавирусной инфекции раньше тех, кто находится в группе риска. «Я не хочу пролезть вперед очереди, но я хочу сделать так, чтобы мы могли продемонстрировать американскому народу, что вакцина безопасна», — заявил Байден.