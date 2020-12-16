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Байден раскрыл планы о своей вакцинации

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Фото: Mike Segar / Reuters

Избранный президент США Джо Байден раскрыл планы о своей вакцинации. Он пообещал, что не станет делать прививку от коронавирусной инфекции раньше тех, кто находится в группе риска. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не хочу пролезть вперед очереди, но я хочу сделать так, чтобы мы могли продемонстрировать американскому народу, что вакцина безопасна», — заявил Байден.

Ранее представитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот сообщил, что в США решили первыми привить от COVID-19 высокопоставленных чиновников: они вошли в группу тех, кто должен первоочередно получить вакцину от коронавирусной инфекции. В том числе в приоритетную группу попадут некоторые представители Белого дома.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna.

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