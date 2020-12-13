В США дали «зеленый свет» вакцинации от коронавируса

Глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд дал «зеленый свет» началу вакцинации от коронавируса, подписав в воскресенье, 13 декабря, рекомендации экспертного совета по применению вакцины против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Редфилда.

«Вчера вечером я с гордостью подписал рекомендации Консультативного комитета по практикам иммунизации использовать вакцину Pfizer от COVID-19 для людей 16 лет и старше… Первые вакцинации начнутся уже в понедельник», — говорится в распространенном ведомством заявлении.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на руководителя программы вакцинации Белого дома Гаса Перну сообщил, что власти США подготовились к началу вакцинации населения от коронавируса. По словам Перну, власти начнут реализовывать план по дистрибуции препарата от компаний Pfizer и BioNTech уже в понедельник, когда он поступит в 145 центров по вакцинации. Еще 425 медицинских учреждений получат препарат во вторник, 66 — в среду.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna.